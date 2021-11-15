В Кремле ответили на заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, которое касалось ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. По словам американского топ-чиновника, миграционный кризис призван отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Хочу напомнить недавнее высказывание Путина, где он сказал однозначно, он абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к ситуации с мигрантами", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что ситуацию на польско-белорусской границе якобы создает не Александр Лукашенко.

"Прибывают, пользуясь безвизовым режимом, мигранты, которые хотят получить убежище в Европе. Им не дают, их туда не пускают. Но сами люди, которые туда летят, они знают, что в случае с другими странами, мигрантов принимали весьма гостеприимно. Здесь возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону неверно", - считает Песков.

Напомним, ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил, что Россия может начать вооруженное вторжение в Украину. При этом он уточнил, что США на самом деле не имеют ясности о намерениях России относительно ее военной деятельности близ границы с Украиной.

В то же время президент России Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину.