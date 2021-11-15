Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси, которые уже сегодня планировали ввести в связи с миграционным кризисом.

Об этом сообщает из Брюсселя журналист Рикард Йозвяк в своем Тwitter-аккаунте в понедельник, 15 ноября.

"Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. У них также будет политическое соглашение сегодня о введении дополнительных санкций, но фактическая работа по внесению в список лиц и организаций не будет готова сегодня", - написал журналист.

Напомним, главы комитетов по иностранным делам Европарламента, 12 стран ЕС, а также Украина и Великобритания требуют начать международный судебный процесс над президентом Беларуси Александром Лукашенко и его соратниками.

Также "Страна" сообщала, что Лукашенко готов доставить мигрантов самолетами "Белавиа" в Мюнхен или обратно на родину. При этом он пригрозил Европе "ответкой", если та введет новые санкции.

Ранее Лукашенко пригрозил Европе перекрыть транзит газа в ответ на санкции.