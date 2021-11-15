В Министерстве обороны Украины пригрозили уголовной ответственностью тем украинцам, которые будут помогать нелегальным мигрантам из Беларуси пересекать границу с Украиной для транзита в страны в Евросоюза.

Об этом во время брифинга после межведомственного совещания в Луцке 14 ноября заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Хотел бы предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам - это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности... Кто будет оказывать такую помощь и за деньги продавать страну – отвечать достаточно серьезно по закону", - сказал Резников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что в апреле 2014 года в Украине была отменена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы, однако она сохранилась для тех, кто способствует нелегальному пересечению границы.

"Но осталась уголовная статья за помощь этим людям. Поэтому это будет уголовная ответственность", - резюмировал Данилов.

Напомним, "Страна" писала о том, что в МВД готовы ввести чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией областях Украины.

Также мы сообщали, что на границу с Беларусью отправили дежурить 8 500 украинских силовиков.