Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель отказывается верить в строительство стены на границе Польши и Белоруси.

Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Главы дипломатии, миграционный кризис невозможно урегулировать с помощью стены.

"Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены", - заявил Боррель.

В конце октября стало известно, что Польские парламентарии одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью. Это послужит ответом на поток нелегалов, которые оказались закрыты в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.

Стоимость стены оценивается примерно в 353 млн евро. Ожидается, что заграждение протянется более чем на 100 км по восточной границе Европейского Союза.

Тем временем в Украине Министр внутренних дел Денис Монастырский уже морально готовит украинцев к "Большой стройке-2022". Но вместо новых дорог и школ в рамках большого строительства теперь будем строить стену длиной в 1000 километров на границе с Беларусью и Россией. Задача - построить за год.