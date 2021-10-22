Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в ЕС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе в пятницу, 22 октября.

В заявлении лидеров стран ЕС говорится, что Европейский Союз продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от режима Беларуси, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц.

Также сообщается, что Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях. Саммит осуждает все гибридные атаки на границах ЕС и будет реагировать соответствующим образом.

В заявлении отмечается, что Евросовет напоминает о необходимости обеспечения эффективного возвращения и полного выполнения соглашений и договоренностей о реадмиссии с использованием необходимых рычагов.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель будет работать с властями стран, откуда мигранты едут через Беларусь в Евросоюз, чтобы заблокировать это движение.

По заявлению Урсулы фон дер Ляйен, ЕК не будет финансировать строительство стен и заграждений из колючей проволоки на границах Евросоюза, на чем настаивают восточноевропейские страны.

Ранее "Страна" сообщала, что Андреа Зассе, пресс-секретарь главы министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса назвала президента Беларуси Александра Лукашенко "руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов".

Также мы писали, что в Польше пограничная охрана задержала группу людей, которые разрушали строящуюся ограду на границе с Беларусью. Всего задержали 13 лиц, при этом среди них был представитель международной неправительственной организации "Открытый диалог".