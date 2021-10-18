Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил коллективный Запад во вмешательстве во внутренние дела Минска и финансировании экстремизма.

Об этом сообщает Sputnik.

"Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства", - сказал Лукашенко.

По его мнению, подтверждением этого является введение Западом санкций в отношении Беларуси.

"Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко назвал слухи о вхождении Беларуси в РФ "выдумкой коллективного Запада".

Также мы писали о том, что в МИД ФРГ назвали Бацьку "главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов". Также глава МИД ФРГ не исключил возможность введения санкций против авиакомпаний, перевозящих нелегальных мигрантов в Беларусь.