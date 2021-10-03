Сегодня, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет отношение к срыву спецоперации по "вагнеровцам" в июле 2020 года, когда в Белоруссии задержали 33 россиян, но при этом указал, что по этому делу надо допрашивать экс-президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам выездной встречи фракции "Слуг Народа" в Трускавце.

Видео транслировал официальный канал партии в сети.

"Что касается этого вопроса, вы говорите, жонглируя какими-то фактами... Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с господином Лукашенко. Это правда. По телефону, когда эти люди, насколько мне известно, на автобусе заехали на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они согласно операции откуда-то летели... Я ему сказал, там у вас боевики, у нас есть информация. Какие-то детали я ему говорил. И он мне сказал, что выучит этот вопрос и сделает все возможное. И после этого - всё", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала "Прямой", Зеленский в шутку назвал Порошенко гетманом, как это делают сторонники экс-президента.

"Мне кажется, собственник вашего канала, гетман Порошенко, говорил, что принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо допросить - он же принимал", - заявил Зеленский, назвав эту ситуацию "российской операцией" и добавив, что сам он "в принципе в российских операциях не принимает участия".

Тайм-код видео - с 29:35

Последнее признание насчет беседы с Лукашенко прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Если понимать то, что сказал Зеленский буквально, то он сам себя закопал этим ответом, подтвердив версию своих оппонентов, что это он слил белорусам украинско-американскую спецоперацию по вагнеровцам, из-за чего те были задержаны в Минске, а операция была сорвана. То есть из слов Зе выходит, что он позвонил Лукашенко и сообщил о вагнеровцах после того, как они заехали на автобусах в Беларусь. То есть ещё до их задержания. Которое и состоялось, получается, благодаря сливу информации лично Зеленским Лукашенко", - пишет канал.

Канал также предположил, что теперь, вероятно, скоро последует уточнение от Офиса президента: мол, Зеленский имел в виду совсем другое - что разговор с Лукашенко у него был уже после задержания "вагнеровцев" (о чем ранее неоднократно говорили и на Банковой, и сам Лукашенко).

"Но, как говорится, слово не воробей. Зеленский сегодня сделал мощный вклад в копилку зрады по делу "вагнеровцев", - резюмировал канал.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая озвучила свою версию событий июля-августа 2020 года - когда в Беларусь выманили участников ЧВК "Вагнер", воевавших на Донбассе, чем по сути "закопала" Офис президента.

Как писала "Страна", американская CNN также выпустила фильм о "вагнеровцах", в котором говорилось, что украинская разведка планировала через Минск доставить россиян в Киев - посадив самолет, которым они полетели бы в Турцию. Но что-то пошло не так, и "вагнеровцев" захватили белорусы, позже вернув их в Россию. Таким образом, одно из крупнейших западных СМИ частично подыграло противникам Зеленского, которые говорят, что именно Банковая сорвала спецоперацию. Существование которой украинские власти официально отрицают.