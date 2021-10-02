Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет возглавлять страну до смерти и готов уйти с должности при некоторых условиях. Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию, и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете", - сказал он.

В то же время Лукашенко предупредил, что "если вы (имеются ввиду западные страны - Ред.) посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо".

"Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни", - резюмировал он.

Кроме того, Лукашенко предложил, чтобы "предельный ориентир" действующего президента был взял с лидера США Джо Байдена.

"Слушайте, я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу, но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском обкоме. Там, по-моему, президент - сколько ему?.. (78 лет - Ред.) Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста", - сказал он и добавил, что "президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ, но если он здоров и может управлять страной", - уточнил он.

Напомним, в ходе этого же интервью Лукашенко опроверг расследование американских журналистов о том, что информацию о группе "вагнеровцев" Минску слила украинская сторона.

Кроме того, Лукашенко заверил журналистов, что Беларусь превратится в единую военную базу с Россией в случае, если перед страной встанет внешняя угроза. А на вопросы про Тихановскую обсуждать отказался, обвинив западные страны в финансировании оппозиционных сил республики.