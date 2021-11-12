Министр внутренних дел Денис Монастырский уже морально готовит украинцев к "Большой стройке-2022". Но вместо новых дорог и школ в рамках большого строительства теперь будем строить стену длиной в 1000 километров на границе с Беларусью и Россией. Задача - построить за год.

"Пограничники есть, граница отмечена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, - в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", - сказал Монастырский в эфире 1+1.

Напомним, в четверг, 11 ноября, глава МВД Монастырский полетел на Волынь отрабатывать возможную защиту Украины от прорыва мигрантов. А в течение ближайшего месяца Украина планирует провести учения территориальной обороны у границ с Беларусью.

Как сообщалось, на границу с Беларусью отправляют дежурить 8500 украинских силовиков. Речь о 3 тысячах военнослужащих ГНСУ; 3,5 тысячах – НГУ и 2 тысячах – Нацполиции. Привлекут и авиацию МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу.

Также мы писали о том, что Евросоюз планирует обсудить с Беларусью возвращение мигрантов на родину через аэропорт Гродно.