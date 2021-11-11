Евросоюз планирует провести переговоры с ООН и Беларусью по вопросу о репатриации (возвращение на родину) мигрантов через аэропорт Гродно, чтобы урегулировать кризис.

Об этом со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает Reuters.

По словам дипломатов, послы Евросоюза рассматривают возможность переговоров с Организацией Объединенных Наций и Беларусью о репатриации мигрантов, скопившихся на границе Беларуси и Польши, через белорусский аэропорт Гродно, возможно, при некоторой финансовой помощи ЕС.

Кроме того, по информации Reuters, послы Евросоюза на закрытой встрече в четверг, 11 ноября, обсуждали вопрос о введении санкций в отношении Беларуси. В частности, речь шла о мерах в отношении минского аэропорта и его наземных операций, призванных, по словам дипломатов, предотвратить беспрепятственную посадку международных авиакомпаний, перевозящих мигрантов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в четверг, 11 ноября, Совбез ООН планирует провести экстренное заседание из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Также мы писали о том, как кризис с мигрантами на границе с Беларусью меняет ситуацию в Польше.

Кроме того, "Страна" разбиралась, пойдут ли мигранты в наступление на Украину из Беларуси.