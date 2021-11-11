Министр внутренних дел Денис Монастырский, который накануне анонсировал усиление охраны границы с Беларусью, вылетел на Волынь для проверки готовности защиты украинских кордонов от мигрантов.

Как сообщает МВД, министр отправился в командировку "для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы, искусственно организованными толпами мигрантов".

Кроме того, на участке пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения для боевой координации между структурами МВД.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", - заявил Денис Монастырский.

Напомним, Польша столкнулась с миграционным кризисом на границе с Беларусью. Мигранты колоннами пытаются перейти границу. На этом фоне Литва впервые ввела режим ЧП на границе с Беларусью.

Также сообщалось, что в Германии предложили направлять беженцев с польско-белорусской границы в Украину. Однако секретарь СНБО Данилов раскритиковал предложение немецкой стороны и предложил немцам взять к себе домой мигрантов из Беларуси.