Секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал депутата немецкого Бундестага Нильса Шмида, который предложил направить поток мигрантов на территорию Украины.

"У нас на СНБО рассматривался вопрос по отправке беженцев в Украину, о котором заявил господин Шмид (депутат Бундестага - Ред.). У нас есть предложение для социал-демократов взять к себе домой по два, по три, по пять (мигрантов - Ред.), если у них есть место в кабинетах Бундестаг, пусть они берут их к себе и пусть они там находятся. С какого перепуга мы должны их принимать? Почему мы должны о них заботиться, если немцы должны это делать. Очень странно, когда Германия нам рассказывает, что мы должны делать по этому поводу", - не скрывая недовольства заявил секретарь СНБО.

Напомним, по мнению эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильса Шмида, с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

"Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз", - сказал Шмид.

Как сообщалось, нелегальные мигранты, которые массово пытались пересечь белорусско-польскую границу 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.

В понедельник, 8 ноября, огромная колонна беженцев шла вдоль трассы по территории Беларуси к границе с Польшей, которая в ближайшее время планирует построить пятиметровый стальной забор для защиты от нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.