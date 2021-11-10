На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое пройдет днем в среду, 10 ноября, обсудят ситуацию на границе с Беларусью.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет "Интерфакс-Украина".



По его словам, накануне состоялись совещания в Главном управлении разведки Минобороны и в Офисе президента, где обсуждали ситуацию на границе. После этого президент Владимир Зеленский решил собрать на сегодня заседание СНБО, которое также будет посвящено этому вопросу.

"Вчера было два больших совещания. Первое было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем - большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня - заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", - сказал Данилов.

Ранее мы рассказывали, что в МВД обвинили Беларусь в попытке организовать в Украине миграционный кризис.

Также сообщали, что Зеленский уже поговорил с президентом Польши о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что сейчас происходит на границе Польши и Беларуси и каких последствий ожидать.