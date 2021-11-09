Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отказался комментировать заявление экс-главы МВД Арсена Авакова о том, что решения по санкциям на СНБО принимаются без каких-либо доказательств.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Журналист "Страны" попросил Данилова прокомментировать слова Авакова о том, что решения СНБО принимаются без какой-либо доказательной базы, а оперативные справки об участниках санкционного списка члены Совбеза получают за пять минут до голосования за введение ограничительных мер. Секретарь СНБО в буквальном смысле убежал от вопроса.

"Обратитесь с официальным запросом на комментарий и мы вам ответим", - заявил Данилов, после чего сел в свой бронированный автомобиль и уехал.

Напомним, Аваков сделал заявление об отсутствии доказательств при введении санкций СНБО в начале ноября в своем первом после отставки интервью. "Страна" ранее анализировала, почему Аваков раскритиковал санкции и обвинил Зеленского в узурпации власти.

Также о том, что СНБО принимает решения о санкциях без обсуждения, доказательств и не читая, говорил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.