Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, какие ошибки допускает Совет нацбезопасности и обороны при введении санкций. При этом он назвал "бредом" заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что силовикам платили по $300 000 за "ошибки" в санкционном списке СНБО.

Об этом он сказал в интервью на телеканале "Украина 24" (смотреть с 26:24).

По словам Дмитрия Разумкова, на заседаниях СНБО не изучали конкретных персон при введении санкций, а сразу голосовали за весь список.

Он заявил, что список готовился Министерство внутренних дел или Службой безопасности Украины, после чего СНБО подготавливал материалы к рассмотрению, потом они попадали на заседание, а там, по словам Разумкова, за список сразу голосовали без рассмотрения.

"Я, например, предлагал: давайте посмотрим по персоналиям, там стопка бумаг. Нет. Голосуем. Никто не проходил ни по этим 108, ни по другим (внесенных в список - Ред.)", - сказал Разумков.

После заседания СНБО, добавил экс-спикер парламента, санкции вводились президентом Владимиром Зеленским, и соответствующий указ готовил Офис главы государства.

"Знаете, скажу по-русски, неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Потому в данном случае давайте четко говорить, кто готовил материалы, которые пошли на указ, и кто его подписал", - сказал Разумков.

Также Разумков заявил, что он "много чего слышал" по поводу коррупции с СНБО, но этим должны заниматься правоохранительные органы.

Ранее источники "Страны" в бизнес-кругах сообщали, что "контрабандистам" и "ворам в законе" поступали предложения от людей, связанных с Офисом президента, об исключении их из списка. Цена определялась в индивидуальном порядке, но по словам источников представляла собой "суммы с шестью нулями". Но люди платить не торопятся, так как подозревают, что могут кинуть, а то и подставить. "И далеко не для всех санкции насколько критичны, чтоб за их снятие платить серьёзные деньги", - рассказывает источник.

Также "Страна" эксклюзивно опубликовала список попавших под санкции "воров в законе", по которым закрались ошибки. Но их было не 108, а 107 человек.

А в недавнем расследовании "Бигус инфо" говорится, что некоторые фигуранты санкционных списков выводили свои компании из-под удара перед введением санкций, что может говорить о том, что их предупредили заранее.