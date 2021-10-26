Руководитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Гербеда продал своей матери недвижимость на сумму около 1,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

В документе от 7 сентября 2021 года говорится, что от отчуждения недвижимого имущества Гербеда получил 1 697 755 гривен.

Недвижимость у него купила Галина Гербеда, которая является его матерью.

При этом в декларации не уточняется, о продаже какой именно недвижимости идет речь.

При этом, за 2020 год Сергей Гербеда задекларировал в собственности две квартиры, гараж и погреб, дачный домик, сарай, земельный участок и навес в Киеве и нежилое помещение общей стоимостью 1,2 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, что секретарь СНБО Данилюк за месяц заработал 66 444 гривны.

Также сообщали, что мама народного депутата от "Слуги народа" 40-летнего Андрея Клочко - Наталья, за последние два года приобрела две квартиры в Киеве, дома, земельные участки и машину на примерно 14,5 миллионов гривен. Столь затратные покупки она совершила как раз после того, как ее сын победил на внеочередных выборах в Верховную Раду.