Сергей Гербеда продал недвижимость маме. Кадр с видео

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Гербеда продал своей матери недвижимость на сумму около 1,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

В документе от 7 сентября 2021 года говорится, что от отчуждения недвижимого имущества Гербеда получил 1 697 755 гривен.

Недвижимость у него купила Галина Гербеда, которая является его матерью.

При этом в декларации не уточняется, о продаже какой именно недвижимости идет речь.

Руководитель аппарата СНБО продал маме недвижимость за 1,7 млн гривен

Руководитель аппарата СНБО продал маме недвижимость за 1,7 млн гривен

При этом, за 2020 год Сергей Гербеда задекларировал в собственности две квартиры, гараж и погреб, дачный домик, сарай, земельный участок и навес в Киеве и нежилое помещение общей стоимостью 1,2 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, что секретарь СНБО Данилюк за месяц заработал 66 444 гривны.

Также сообщали, что мама народного депутата от "Слуги народа" 40-летнего Андрея Клочко - Наталья, за последние два года приобрела две квартиры в Киеве, дома, земельные участки и машину на примерно 14,5 миллионов гривен. Столь затратные покупки она совершила как раз после того, как ее сын победил на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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