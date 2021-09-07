Мама народного депутата от "Слуги народа" 40-летнего Андрея Клочко - Наталья, за последние два года приобрела две квартиры в Киеве, дома, земельные участки и машину на примерно 14,5 миллионов гривен.

Интересно, что столь затратные покупки мама народного избранника совершила как раз после того, как ее сын на внеочередных выборах в в Верховную Раду в 2019 году прошел в парламент.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info, видео обнародовано в YouTube (смотреть с 24:47).

По данным журналистов, в текущем году 70-летняя Наталья купила сразу две квартиры (площадью 200 и на 68 квадратных метров) и нежилое помещение (4,5 кв.м) в столичном жилом комплексе "Ривьера".

По предварительным данным, эта недвижимость должна стоить около 9,5 млн грн.

Весной 2021-го мама нардепа купила купила дом на 150 квадратных метров под Броварами в селе Победа. По этому адресу находится коттеджный поселок "Viva Village Town". В соцсетях поселка есть информация, что дом, в котором меньше площадь, предлагают за 1,8 млн грн.

Кроме того, в прошлом году женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице Киевской области. Этот участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса. Кроме того, там есть собственное озеро.

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