Во вторник, 7 августа, в ходе заседания Верховной Рады Украины, которая вернулась с каникул, член партии "Слуги народа", 29-летний Антон Швачко принял присягу народного депутата Украины. Теперь он сможет приступить к исполнению своих депутатских обязанностей.

Трансляцию сегодняшней сессии парламента проводит в Ютубе телеканал "Рада".

Напомним, в конце июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Швачко народным депутатом вместо Дениса Монастырского, который занял должность министра внутренних дел (вместо Арсена Авакова).

Антон Швачко окончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета. Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог". Прописан в Сумах.

Мы также сообщали, что в 2019 году в его официальной биографии для ЦИК говорилось, что он безработный. В то время народный избранник жил в Сумах, судимостей у него не было.

По состоянию на конец июня 2021 года Антон Швачко был главной областного секретариата партии "Слуга народа" в Сумской области.

Подробнее о том, кто такой Антон Швачко можно почитать в нашем материале.