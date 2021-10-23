Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает, что незаконные санкции против издания связаны с темами, которые поднимаются на его страницах и которые очень не нравятся Владимиру Зеленскому и его Офису.

Об этом Светлана Крюкова заявила в эфире программы "Свобода Слова с Савиком Шустером" 22 октября.

"Я представляю издание "Страна.ua", которое некоторое время назад решением СНБО - а я это называю "генератор аплодисментов или генератор удовольствия для господина Зеленского" - нас внесли в санкционный список. После того, как это сделали с тремя телеканалами. Они эти сделали без суда, следствия, каких-либо объяснений. Более того: наши попытки задать вопрос, почему это произошло - нам так ничего и не показали. Они ссылаются на какие-то решения СБУ, заключения каких-то правоохранительных органов, которых по факту не существует. То есть никто на сегодня так и не понял, что произошло, а главное - почему. По нашему пониманию, это произошло потому, что мы являемся тем изданием, которое регулярно пишет правду по ряду направлений. Например, "зарплаты в конвертах", которые никуда не делись, коррупция на "Большой стройке...", - сказала Светлана Крюкова после чего ее начали перебивать присутствовавшие в студии "слуги народа" во главе с Давидом Арахамией.

Выступление Светланы Крюковой на ток-шоу Савика Шустера про санкции СНБО против "Страны.ua" прокомментировал главред издания Игорь Гужва на своей странице в ФБ.

"Вчера Светлана Крюкова выступила на ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера.

Она рассказала о внесудебной расправе над нашим изданием через незаконные санкции СНБО. О том, что это месть властей за нашу журналистскую работу.

Договорить ей не дали – Арахамия и другие "слуги", которые сидели в студии, начали Светлану перебивать, обвинять в работе на российские деньги (не приводя никаких, естественно, доказательств).

Но этот шум все равно не мог перебить главное – вопрос, которым задался под конец и сам Савик Шустер – а на каком основании СНБО вообще блокирует СМИ?

И тут важно понимать вот что.

Главные проблемы со свободой слова и с правами человека при Зеленском начались не сейчас.

Они начались в феврале этого года когда решением СНБО были введены санкции против трех телеканалов. Санкции были введены без суда и следствия, по беспределу.

И тогда многие журналисты, политики, "лидеры мнений" и прочие просто промолчали. А многие - горячо поддержали.

И Зеленский, почувствовав свою безнаказанность, после этого пошёл дальше. Через санкции СНБО он без суда и следствия начал вводить санкции против десятков граждан Украины, блокировать сайты. В том числе и наш сайт – "Страну".

И они намерены идти дальше. Потому что Зеленский уверен, что он может точно также расправиться и с любым другим СМИ.

Сидит он, смотрит, к примеру, Свету Крюкову у Савика Шустера, потом употребит колумбийскую дорожку и подумает - да надоели они все.

Соберут СНБО, примут решение, подпишут Указ и в течение часа после этого телеканал выключат из эфира.

Поэтому хватит делать вид, что санкции СНБО - это нормально, это "необходимые меры по защите государства" и слушать прочий бред, который несут адвокаты власти.

Нет. Это ненормально. Это преступление. За которое преступники должны заплатить положенную законом цену", - прокомментировал Игорь Гужва.

Отметим, что во время вчерашнего эфира помощник президента Шефир ушел от ответа на вопрос замглавреда "Страны" Крюковой об офшорах Зеленского.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и компанией-издатели "Страны". В тот же день сайт заблокировали.

Также мы подробно писали о том, почему указ Зеленского о введении против "Страны" санкций незаконный.