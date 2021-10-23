Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова в эфире программы "Свобода Слова с Савиком Шустером" задала вопрос первому помощнику президента Сергею Шефиру, подсчитывал ли он сумму неуплаченных налогов с тех денег, которые сейчас находятся на офшорных счетах, и не советовал ли он Владимиру Зеленскому перевести эти деньги в украинские банки в рамках амнистии капитала, как это призывает делать власть других граждан.

Шефир с явно недовольным видом и сильно запинаясь пытался уйти от ответа, рассказав, что "Квартал 95" - "один из крупнейших налогоплательщиков в медиабизнесе. Поэтому больше мне комментировать нечего".

Далее он сделал Светлане Крюковой замечание о том, что не надо отклоняться от темы передачи (свобода слова - Ред.) и задал ей вопрос.

"Вы мне скажите, кто на вас давит?", — спросил Шефир у замглавреда издания, на которое СНБО без суда и следствия наложило санкции после чего его заблокировали провайдеры.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы и компанией-издатели "Страны". В тот же день сайт заблокировали.

Также мы подробно писали о том, почему указ Зеленского о введении против "Страны" санкций незаконный.