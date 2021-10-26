Глава фракции "Слуг" Давид Арахамия объяснил действиями коррумпированных силовиков "ошибки" из-за которых в санкционный список включили 108 человек с неправильными фамилиями или гражданством. Он заявил, что за "ошибки" в написании фамилий в списках СНБО просили по 100-300 тысяч долларов.

"Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тысяч долларов за мзду. Допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

Ранее источники "Страны" в бизнес-кругах сообщали, что "контрабандистам" и "ворам в законе" поступали предложения от людей, связанных с Офисом президента, об исключении их из списка. Цена определялась в индивидуальном порядке, но по словам источников представляла собой "суммы с шестью нулями".

"Предложение поступило по нескольким людям из списка. Но люди платить не торопятся, так как подозревают, что могут кинуть, а то и подставить. Хотя если кого-то из списка начнут исключать, то может-быть кто-то и согласится решить вопрос. Правда, далеко не для всех санкции насколько критичны, чтоб за их снятие платить серьёзные деньги", - рассказывает источник.

Также "Страна" эксклюзивно опубликовала список попавших под санции "воров в законе", по которым закрались ошибки. Но их было не 108, а 107 человек.