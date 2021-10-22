За ошибки в составлении санкционных списков "воров в законе" было уволено руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом заявил с трибуны Верховной Рады глава МВД Денис Монастырский, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Отметим, что это важные кадровые сдвиги. Департамент стратегических расследований - серьезная структура, которая выполняет функции бывшего УБОП.

Не исключено, что ошибки в списках стали лишь формальной причиной для зачистки руководства ДСР, которое поставили еще при Авакове.

Напомним, СНБО ввел санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 иностранцев - криминальных авторитетов 14 мая. 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по 108 фигурантам списка воров в законе были допущены ошибки, за что виновные уже понесли наказание.

Также мы сообщали, что на Банковой вину за ошибки в санкционном списке "воров в законе" свалили на подчиненных экс-главы МВД Арсена Авакова.

По словам экс-заместителя спикера МВД Ярослава Тракало , МВД никого ошибочно не вносило в списки криминалитета, а изменения в санкционном списке касаются транслитерации фамилий.