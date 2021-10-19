У одесситки одновременно заблокировались все счета в двух банках. Теперь у нее нет доступа к средствам, а адвокаты разводят руками, потому что ситуация может затянуться на полгода. А все потому, что ФИО девушки совпало с ее находящейся под санкциями СНБО "тезкой" из Москвы.

Об этом "Стране" рассказал адвокат пострадавшей Валерий Судаков.

По его словам, в одном из банков быстро поняли, что произошла ошибка, извинились и разблокировали счета. Во втором банке (адвокат не называет его, отмечая лишь, что речь идет о "крупнейшем банке Украины") на контакт идти не стали.

"В Минюсте ей шепотом пояснили, что она занесена в санкционные списки СНБО. И дескать, ничего поделать не могут. Дело в том, что в списках значилась некая москвичка, владелица коммерческого банка "ISBank". И вот фамилия, имя, отчество и даже год рождения клиентки полностью совпали с личными данными россиянки" - рассказал адвокат Валерий Судаков.

Адвокат отмечает, что банк заблокировал счета "на всякий случай", очевидно, не вникая в ситуацию.

"Причем по сути это не ошибка СНБО, а просто в банке увидели совпадение ФИО и года рождения. И быстро "взяли под козырек", не разбираясь по сути, на всякий случай заблокировали счета. Мы написали две жалобы - в этот коммерческий банк, и в Национальный банк Украины с просьбой разобраться и устранить ошибку. Запрашивать СБУ не стали, так если пойдем по этому пути, придется запрашивать доступ к данным СБУ. По которым можно будет доказать, что моя клиентка - не "санкционная" россиянка. Это займет как минимум полгода" - добавил адвокат Валерий Судаков.

Такое происходит уже не в первый раз. Ранее "Страна" писала, что в начале сентября на сайте президента появился указ - о введении санкций против жительницы Крыма Ольги Калининой.

Эта женщина, которая занималась организацией референдума о вхождении в состав России, под санкциями Украины уже три года. Но это в теории.

На практике вместо нее в Украине устроили "веселую жизнь" ее тезке - киевлянке Ольге Калининой. Девушка, которая не имеет ни малейшего отношения к "крымской весне" более года жила под санкциями из-за ошибки СНБО, который перепутал двух человек.