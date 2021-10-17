В Офисе президента прокомментировали ошибочное введение санкций Советом национальной безопасности и обороны против 107 человек, которых причислили к "ворам в законе". Советник руководителя Офиса Михаил Подоляк заявил, что по этому поводу проводят проверку, в том числе на предмет того, могли ли допустить ошибку умышленно.

Об этом сообщает DW.

В ответ на запрос журналистов в Офис президента по поводу расследования причин ошибки и ее последствий Подоляк призвал "отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционных решений". По его словам, при подготовке указанных материалов нарушения были допущены сотрудниками Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

"В настоящий момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась", - сказал Подоляк.

На другие вопросы об обстоятельствах подготовки и принятия решения, исправлении ошибок и возможных последствиях ситуации он не ответил. Он добавил, что сейчас аппарат СНБО проводит проверку и впоследствии должен проинформировать о ее результатах.

Впервые об ошибках в санкционном списке заявил 15 октября на брифинге по итогам заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов. По его словам, ошибки уже исправили, а восемь человек, причастных к оформлению санкционных списков представителей криминалитета, наказали: часть из них уволили из Министерства внутренних дел, а двух понизили в должностях в этом ведомстве.

"Ошибки" СНБО раскритиковали многие известные люди. Так, нардеп от фракции "Голос" и член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова убеждена, что включение невиновных людей в санкционный список - это "фальсификация документов на высшем государственном уровне".

"Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть", - заявила она.

В свою очередь бывший первый заместитель председателя СБУ и экс-зам генерального прокурора Виктор Трепак полагает, что такая "ошибка" должна бы стать предметом для расследования правоохранительными органами и рассмотрения судом.

"СНБО, который де-факто подменил собой все правоохранительные органы и суды, может принимать важные для государства решения впопыхах, без глубокого анализа вопроса, без надлежащей доказательной базы, без наличия правовых оснований", - сказал он.

По его убеждению, ответственность должны нести не только чиновники МВД, но и аппарат СНБО, который готовил материалы к заседанию, а также Данилов, который согласовывает проекты решений, и члены СНБО, которые приняли решение без надлежащего рассмотрения, и лично Зеленский, который ввел его в действие.

Напомним, СНБО ввел санкции в отношении 557 воров в законе и 111 иностранцев - криминальных авторитетов 14 мая.

"Страна" рассказывала, что у Зеленского за исключение из списков СНБО просят суммы с шестью нулями.