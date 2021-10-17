После того как на Банковой вину за ошибки в санкционном списке "воров в законе" свалили на подчиненных экс-главы МВД Арсена Авакова, бывший заместитель спикера МВД Ярослав Тракало рассказал, что МВД никого ошибочно не вносило в списки криминалитета, а нынешние изменения в санкционном списке касаются транслитерации фамилий.

Об экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил в комментарии "Украинской правде".

По словам Тракало, озвученная накануне информация о внесении в санкционный список более ста человек, которых ошибочно причислили к криминалитету - не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября СНБО только уточнила насчет правильности написания транслитерации (написания фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения санкционных граждан.

Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).

Как пояснил Тракало, "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где правописание фамилии или дата рождения могут отличаться всего на одну букву.

"В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО - готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле - сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., - проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО", - сказал Тракало.

Он также отметил, что решение СНБО вводится в действие указом президента.

Как писала "Страна", 14 мая СНБО ввел санкции в отношении 557 воров в законе и 111 иностранцев - криминальных авторитетов.

Также "Страна" публиковала список 107 воров в законе, при введении санкций против которых ошибся СНБО.