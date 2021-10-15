Сегодня президент провел "СНБО выходного дня" - заседание Совбеза, которое затянулось почти до восьми часов вечера.

На нем ввели новые санкции. Но что еще более важно - рассказали, кому готовы их снимать. И что для этого нужно сделать.

Кстати, это первый Совбез, в котором поучаствовал спикер парламента Стефанчук - вместо отставленного Разумкова.

"Страна" проанализировала очередную совместную активность Зеленского и Данилова.

От санкций до Злочевского. Что решил сегодня СНБО

Разберем по пунктам, что решили сегодня на Совбезе.

1. Во-первых утвердили первый в истории "План обороны Украины". Над ним работали два года. Там прописываются основы в том числе территориальной обороны, о которой говорится в принятом недавно законе (его подробно анализировала "Страна").

2. Второй вопрос, который рассматривали на СНБО - "Стратегию биобезопасности". Она касается коронавируса, но частностей не раскрыли.

3. Третий вопрос СНБО - стратегия информационной безопасности. О ней докладывал министр информации Ткаченко. Деталей тоже не раскрыли - но, видимо, речь идет о документе, который Кабмин одобрил еще месяц назад.

Там говорится о том, что всем нужна одна на всех идентичность, следует узаконить блокировку сайтов и закрытие СМИ, карать за "дезинформацию" и продолжать санкции.

4. Приняли на Совбезе и, собственно, санкции. Во-первых, против 237 крымчан и дончан, которые участвовали в подготовке выборов депутатов Госдумы в этих регионах. Во-вторых, против российского ритейлера Mere, который работает в Украине.

Компанию обвинили в том, что у нее есть представительства в Крыму.

5. Интересный пассаж прозвучал по делам, которые расследует СБУ по статье "госизмена". Данилов напомнил, что по некоторым из них проходит экс-президент Порошенко и бывшая шеф Нацбанка Гонтарева. Имеется в виду "угольное дело" против Медведчука.

Отметим, что подозрение по нему получил пока что лишь глава "Оппозиционной платформы". А насчет Порошенко Банковая отделывается лишь туманными намеками, не планируя, видимо, реально его по этому делу сажать или вообще реально трогать.

Что, впрочем, будет сложно сделать, поскольку дело изначально слабое и рассчитано не на посадки, а на пиар, способный заглушить скандал с офшорами Зеленского.

Что же до личности Петра Алексеевича, то его пытаются замазать в глазах его электората связями с Медведчуком. То есть не реально посадить (для чего есть и много других поводов), а именно дискредитировать на той электоральной поляне, куда хочет, судя по всему, зайти сам Зеленский.

6. Следующим вопросом стали недра. Данилов сообщил, что многие участки оформлены на подставные компании, и реальные их владельцы не спешат отказываться от этих активов. И в этом контексте он похвалил семью экс-министра экологии Злочевского, которая отказалась от двух лицензий.

К слову, об умении этого бизнесмена "решать вопросы" с разными властями, известно давно. Так, в каденцию Порошенко он, судя по "пленкам Онищенко", вполне удачно вышел на экс-президента и сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться - поскольку вскоре дела на Злочевского были закрыты.

Поэтому комплименты Данилова в адрес экс-министра прозвучали в данном контексте весьма двусмысленно.

Самое важное решение

Но главный нерв сегодняшнего заседания СНБО - это известие о том, что санкционных списках закрались ошибки. Оказывается, они коснулись 108 "криминальных авторитетов", против которых Совбез ввел санкции в мае.

Правда, речи о том, что этих людей вывели из-под санкций, не идет (по крайней мере, прямо об этом секретарь Совбеза не сказал). Но девятерых из них эта судьба точно может постичь. Данилов заявил, что по ним будет дополнительная проверка.

"Была просьба людей, которые задаются вопросом волонтеров, наших батальонов, в отношении 9 лиц, которые были внесены в этот список. Их видение – что надо провести дополнительную проверку этих лиц. Есть протокольное поручение министру сделать такую ​​проверку и, в случае необходимости, внести на ближайшее заседание СНБО соответствующие предложения", - сказал Данилов.

То есть - девять человека из санкционных списков могут вычеркнуть.

Интересно, что по этой "девятке", как заявил Данилов, было обращение от волонтеров АТО. И это сразу отсылает нас к чеченцам из "батальона имени шейха Мансура", четверо из которых в мае попали под санкции как уголовники.

Тогда по ним возмущалась именно ветеранская тусовка. И не исключено, что именно этих людей из-под санкций теперь выведут. Плюс еще кого-то другого.

С одной стороны эта история призвана как-то уязвить бывшего главу МВД Авакова, который подавал списки на "воров в законе". Мол, он вносил не тех, кого нужно.

С другой - Офис президента показал, что, когда надо, будет вычеркивать людей из-под санкций. Учитывая, что эта процедура полностью закрытая, нельзя исключать, что изъятие из списков просто продают. Ну, или совершенно бесплатно идут на поводу у националистов.

При этом о действительно серьезных проблемах, которые беспокоят сейчас всех - отопительный сезон и подорожавший газ - СНБО не решил и не решал ничего. То есть этот орган окончательно превратился в личное орудие Зеленского против неугодных и для решения политико-коммерческих вопросов.