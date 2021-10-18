Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя результаты заседания СНБО по вопросам борьбы с контрабандой, заявил, что у спрутов и гидр существуют хвосты.

Об этом пишут "Украинские новости".

"Это настолько сложное наследие, система построена. Это такой спрут, с которым крайне сложно бороться. Они все друг друга знают, они там годами. И когда мы взяли кого-то за хвост, это как гидра – у нее вырастает новый хвост", - сказал секретарь СНБО.

Стоит отметить, что спрут (или осьминог) является морским животным с 8 большими щупальцами. Гидра - мелкое беспозвоночное животное, пресноводный полип, имеющий от 4 до 12 щупалец вокруг рта. У живых существ хвост является придатком на заднем конце тела или же так называется задняя суженная часть тела.

Если же Данилов подразумевал лернейскую гидру из древнегреческой мифологии, то она описана как змееподобное многоголовое чудовище. На месте отрубленной головы у лернейской гидры вырастали новые головы, а не хвосты, как считает секретарь СНБО.

Отметим, что в 1981 году Алексей Данилов окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности он ветеринар. Кроме того, ранее он работал ветеринаром в луганском зооуголке в Парке 1 Мая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Совбезе Украины заявили, что должность секретаря СНБО не требует обязательного знания каких-либо иностранных языков, в том числе и английского, поэтому в ведомстве нет информации о том, какими языками владеет Алексей Данилов.

Также мы писали, что Данилов заявил, что напрягается, когда с ним говорят по-русски, хотя он и из Луганска.