Вчера изменивший прическу и немного похудевший Арсен Аваков "сделал вечер" на телеканале "Украина 24". Он дал интервью телеведущей Наташе Влащенко и ряду политологов.

Главным нервом беседы стал вопрос, вернется ли бывший министр внутренних дел в политику. И с чем была на самом деле связана его отставка.

Отвечая на эти вопросы, Аваков разгромно критиковал такие "наработки" нынешней власти как санкции СНБО, обвинял Офис президента в узурпации власти, а также очертил свои политические амбиции.

Весь этот "антизеленский" бенефис бывшего министра к тому же произошел на телеканале Рината Ахметова. Что само по себе показательно с точки зрения позиции самого крупного украинского предпринимателя (в последнее время его СМИ стали занимать все более жесткую позицию в отношении власти).

Тем не менее, критика Авакова уже вызвала раздраженную реакцию в президентском лагере. Что означают откровения министра и какие у них будут последствия - разбиралась "Страна".

Критика власти Зеленского

Свое увольнение бывший министр объяснил тем, что стал неудобен Банковой, потому что умел говорить "нет".

"Я проработал при новом президенте больше 2 лет. Пока не увидел, что моя компетентность не может дальше себя реализовывать. Я не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен. Я умею говорить "нет", но это не всем нравится".

Разложим претензии экс-главы МВД к Зеленскому по пунктам:

1. Вся реальная власть в стране - у Офиса президента, а правительство и парламент превратились в его подразделения. Что, по мнению Авакова, нарушает баланс властей (фактически, Банковую Аваков обвинил в узурпации власти).

2. После отставки Авакова из МВД начали увольнять профессионалов, которые очистили Украину от "воров в законе". Бывший министр считает, что воры пролоббировали это решение через Банковую.

3. Дениса Монастырского Аваков назвал "министром чего изволите". Заявил, что полиции сейчас запрещено останавливать машины со "слугами народа", тогда как при Авакове это происходило (и это, по словам бывшего министра, стало одной из причин увольнения). "При мне не было ДТП а-ля Трухин", - резюмировал Аваков.

4. Окружение Зеленского ни в чем ему не возражает и отвечает согласием на всего даже самые странные идеи - например, о высадке миллиарда деревьев. "Если бы там сидел какой-нибудь зловредный Аваков, он бы сказал: "Какой миллиард? Вы что, с ума сошли?" А там нет уже таких, которые говорят "с ума сошли". Нет этой дискуссии - и это гигантская проблема", - сказал министр.

5. Сравнил Зеленского и Порошенко не в пользу нынешнего президента. Заявил, что при Порошенко был баланс властей (так как Порошенко не имел полного контроля над парламентом и правительством), и возможности давления на МВД со стороны Банковой были ограничены. При Зеленском же "все начало выветриваться в интриги".

Критика санкций СНБО

Но настоящим "паровым катком" Аваков прошелся по практике введения санкций через Совбез. Он прямо сказал, что решениях о санкциях СНБО принимает без какой-либо доказательной базы.

"СНБО не может быть органом исполнительной или судебной власти, который назначает виноватых. СНБО у нас превратилось на хайпе в место для штампования санкций", - сказал бывший министр.

Говорит, что папку с санкциями всем участникам давали "за пять минут" до заседания. По словам Авакова, санкции вводятся на основании "оперативных справок, которыми у меня весь стол завален и половина из них неправда".

А по некоторым участникам санкционных списков не было даже и справок. "Я член СНБО не имел материала. Я Данилову говорил - это свинство вообще. Этих фамилий, которые выносятся, у меня в папке вообще нет. Он: ну, не успели размножить".

"Я приходил и ждал. И мне за пять минут до заседания давали папку. Я открывал ее и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "Слушайте, а вот эта фирма – она сюда внесена на основании чего?". Они говорят : "Как? Посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорил: "У меня таких справок полный стол завален, они – половина ложные, а другую половину нужно дорабатывать. На основании чего?".

По словам бывшего министра, санкции штампуют против неугодных власти людей.

"Когда вводили санкции против Сеяра (Сеяр Куршутов, который попал под санкции как контрабандист - Ред.) то все понимали, что против него вводят санкции потому что он финансирует сайт "Цензор"", - сказал Аваков.

По его словам, закон не предусматривает введение санкций против граждан Украины.

То есть бывший министр подтверил, что санкции - это инструмент политической расправы для Офиса президента, и принимаются они даже без видимости каких-либо оснований.

Тут, конечно, вопрос и к самому Авакову, который, будучи министром, эту практику критиковать публично не спешил - в отличие от того же Разумкова, который сразу отказывался голосовать за санкции и критиковал их публично.

Более того, когда вводились санкции против трех оппозиционных телеканалов Аваков их горячо поддержал как инструмент борьбы с "российской информагрессией". Тогда "Страна" писала, что Аваков это делает, чтобы удержаться на своем посту - показать лояльность Зеленскому, а также свою "антироссийскость" для американского посольства (которое тоже санкции поддержало).

"Заседание СНБО – это аргументы. Например, последнее заседание СНБО, которое было в пятницу прошлую (19 февраля - когда были введены санкции против Виктора Медведчука и его жены - Ред.), структурировано было каким образом? Служба безопасности докладывает предложения, мотивационная записка, где есть аргументы, которые приводятся. Аргументы – это не доказательства. Доказательствами они станут в суде когда-нибудь. Это аргументы, на которые можем посмотреть. Я себе говорю: "Меня убедило", - рассказывал в начале марта тогдашний глава МВД.

Но, когда такая позиция не помогла и Авакова все равно уволили, то только после этого он решил резать "правду матку" по поводу беспредела с санкциями (и то, с оговоркой, что по Медведчуку он считает их якобы обоснованными).

Но так или иначе, сейчас важно то, что информация экс-главы МВД совпадет с тем, что рассказывал об абсолютно бездоказательном санкционном процессе сам Разумков, а также источники "Страны".

О возвращении в политику

В конце интервью бывший министр сделал намек, что Зеленский из власти уйдет, а он, Аваков, туда вернется.

Причем он сразу очертил круг потенциальных союзников.

"Я отвергаю крайние точки зрения, крайне правую, крайне левую. Я центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие, как Разумков. Дай Бог ему здоровья, очень перспективный человек. Он представляет целый спектр. Есть правые центристы - Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович. Есть Юлия Владимировна. Она находится над всем. Есть Ляшко. Он просто есть. Есть Смешко. Наверняка, появятся другие люди.

Если все эти разные и умные люди объединятся в альянс или мезальянс, который, позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет и я никуда не денусь, я этим буду заниматься", - сказал он.

На вопрос, будет ли он "продюсером" новой политсилы, Аваков отшутился, что у нас в политике много продюсеров, "которые скоро освободятся". "Они будут заниматься опять продюсингом, а мы будем заниматься политическим управлением", - многозначительно сказал Аваков.

Что означают эти откровения?

Возвращение Авакова в публичную политику случилось немного позже, чем ожидалось: от уволенного летом главы МВД ждали "бенефиса" еще в начале осени.

Однако его появление именно сейчас имеет также свои резоны. Рейтинг Зеленского как раз в октябре рекордно просел. Причиной стали громкие скандалы - от отставки Разумкова до офшоров и провалов на других фронтах: коронавирусном и тарифном.

"У Зеленского долгое время была монополия в украинской политике. Поддержка 72% населения делала бессмысленным существование всех остальных политиков – с рейтингом в 2% или в 20%. Но теперь, когда Зеленский растерял эту поддержку и стал лишь одним из многих, в этом болоте всплывет не только Аваков", - считает журналист Вячеслав Чечило.

Сам же Аваков обрисовал, кто именно может "всплыть" вместе с ним. Среди перечисленных - лица, которые часто появляются в медиа Рината Ахметова: Гройсман, Яценюк, Ляшко. А также Разумков, Тимошенко и другие.

Впрочем, конечно, это не означает, что все эти очень разные люди объединятся в одну политическую силу.

Но Аваков вполне может помочь по отдельному каждому из них, выступив в роли теневого "политического продюсера" (хоть ему самому это определение и не нравится).

Но в любом случае крови Зеленскому он способен испортить много. Чего стоит критика санкций СНБО, которые экс-министр разнес на всю страну. Сильно снижая пиар-эффект от подобных мероприятий в будущем.

При этом критика со стороны Авакова (которого точно к "пророссийским" политикам отнести нельзя) ломает стратегию перехода Зеленского под знамена "армовира". В общем, получается хук Зеленскому справа, где он раньше видел конкурентом только Порошенко - а теперь там возник еще и бывший глава МВД.

По данным "Страны" на Банковой уже прорабатывают варианты "ответки" экс-министру. Как сообщили источники в Офисе президента рассматривается вариант от заведения уголовных дел с последующим арестом до введения санкций СНБО.

Но санкции СНБО против Авакова, который формально не владеет никакими крупными медиа и вообще крупным бизнесом, не принесут ему больших проблем. А что касается уголовных дел и ареста, то, как показывает опыт дел против Медведчука, у Зеленского не хватает сил и контроля над судебной системой, чтоб отправлять своих политических оппонентов в тюрьму.

А заведение уголовных дел без взятия под стражу приведет лишь к еще большему накату на Зеленского и со стороны Авакова, и со стороны его явных и не очень явных союзников.