"Нет никакого баланса". Бывший глава МВД Аваков раскритиковал Зеленского за узурпацию власти
Арсен Аваков дал первое интервью после отставки с поста министра внутренних дел ведущей программы "Народ против" Наталье Влащенко на телеканале "Украина 24". В беседе он объяснил, почему уволился с высокой должности и раскритиковал Банковую фактически в захвате власти.
Аваков обмолвился, что после отставки у него "нагрузка с плеч ушла", и теперь по утрам он читает не сводки, а смотрит "клип Тины Кароль".
Но затем он перешел к более серьезным темам, включая причины своего ухода с поста главы МВД.
"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я непростой человек в общении, если речь идет о компетентных, профессиональных вещах. Я умею говорить нет. Это не всем нравится. Я умею говорить "так нельзя", - сказал экс-министр.
Далее он раскритиковал Офис резидента за то, что тот сегодня сосредоточил всю власть.
"Нет никакого баланса", - добавил Аваков. И добавил, что при нем "не было ДТП а-ля Трухин".
По сути, бывший чиновник дал понять, что стал часто возражать Зеленскому и поэтому отправился в отставку. И еще прозрачно намекнул на то, что президент негативно влияет на правоохранительную систему.
Кроме того, в ходе интервью Аваков жестко проехался по своему преемнику, новому министру внутренних дел Денису Монастырскому.
"Способных на многое заменили способные на всё... Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите?" - заметил Аваков.
Также он сказал, что генералов МВД Евгения Коваля и Руслана Марчука, которые занимались "ворами в законе", при новом министре отправили в отставку.
Видимо, Аваков имел в виду историю с ошибками в санкционном списке СНБО, за которые, как рассказывал Алексей Данилов, были уволены чины МВД.
"Двух лучших профессионалов берут и увольняют. Не потому ли, что авторитеты пролоббировали и отомстили?" - задал риторический вопрос Аваков.
Напомним, Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД в середине июля.
"Страна" рассказывала, как он проводил время в Италии после увольнения.