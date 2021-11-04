Арсен Аваков дал первое интервью после отставки с поста министра внутренних дел ведущей программы "Народ против" Наталье Влащенко на телеканале "Украина 24". В беседе он объяснил, почему уволился с высокой должности и раскритиковал Банковую фактически в захвате власти.

Аваков обмолвился, что после отставки у него "нагрузка с плеч ушла", и теперь по утрам он читает не сводки, а смотрит "клип Тины Кароль".

Но затем он перешел к более серьезным темам, включая причины своего ухода с поста главы МВД.

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я непростой человек в общении, если речь идет о компетентных, профессиональных вещах. Я умею говорить нет. Это не всем нравится. Я умею говорить "так нельзя", - сказал экс-министр.

Далее он раскритиковал Офис резидента за то, что тот сегодня сосредоточил всю власть.

"Нет никакого баланса", - добавил Аваков. И добавил, что при нем "не было ДТП а-ля Трухин".

По сути, бывший чиновник дал понять, что стал часто возражать Зеленскому и поэтому отправился в отставку. И еще прозрачно намекнул на то, что президент негативно влияет на правоохранительную систему.

Кроме того, в ходе интервью Аваков жестко проехался по своему преемнику, новому министру внутренних дел Денису Монастырскому.

"Способных на многое заменили способные на всё... Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите?" - заметил Аваков.

Также он сказал, что генералов МВД Евгения Коваля и Руслана Марчука, которые занимались "ворами в законе", при новом министре отправили в отставку.

Видимо, Аваков имел в виду историю с ошибками в санкционном списке СНБО, за которые, как рассказывал Алексей Данилов, были уволены чины МВД.

"Двух лучших профессионалов берут и увольняют. Не потому ли, что авторитеты пролоббировали и отомстили?" - задал риторический вопрос Аваков.

Напомним, Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД в середине июля.

"Страна" рассказывала, как он проводил время в Италии после увольнения.