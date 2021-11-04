Бывший глава МВД Арсен Аваков в первом интервью после отставки сказал, что решения о санкциях против украинских граждан Совет нацбезопасности и обороны принимает без какой-либо доказательной базы.

Об этом он сказал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Аваков крайне негативно высказался о санкционной практике СНБО.

"Совбез не может быть органом исполнительной или судебной власти, который назначает виноватых... СНБО у нас превратилось на хайпе в место для штампования санкций", - заявил бывший министр.

По его словам, участники заседаний получают папку с материалами против граждан из санкционного списка "за пять минут" до начала рассмотрения вопроса. Также Аваков рассказал, что санкции вводятся на основании "оперативных справок, которыми у меня весь стол завален и половина из них неправда".

Аваков сказал, что по многим людям, против которых предлагалось ввести санкции, вообще не было никаких бумаг.

"Я, член СНБО с десятилетним стажем, не имел материала. Я Данилову говорил: это свинство вообще. Этих фамилий, которые выносятся, у меня в папке нет. Он: ну, не успели размножить", - сказал Аваков.

По признанию бывшего министра, санкции штампуют в том числе против тех, кто неугоден власти.

«Когда вводили санкции против Сеяра (Сеяр Куршутов, который попал под санкции как контрабандист - Ред.) то все понимали, что против него вводят санкции потому что он финансирует сайт «Цензор», - сказал Аваков.

По его словам, закон не предусматривает введение санкций против граждан Украины.

Напомним, Арсен Аваков ушел в отставку с поста главы МВД в середине июля.

"Страна" рассказывала, как он проводил первое время после увольнения.