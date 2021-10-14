В самом центре Киева, на площадке во дворе дома по переулку Шевченко, 5, в день УПА, 14 октября, проходит "Ситуационный фестиваль". На нем выступила группа "Закрытое общество и его друзья". В одной из песен поется: "Арсен, ты Аваков, защитит нас от Соросов, мокшанцев, п@д@расов и ж@дов".

Об этом передает журналист "Страны".

После выступления с употреблением оскорбительных названий геев и евреев солист вскинул "зигу" (нацистское приветствие - Ред.), что присутствующие восприняли с одобрением.

"Ситуационный фестиваль" проходил под лозунгом "Повторим Колиивщину" (Колиивщина - восстание в Украине против поляков 1768–1769 годов, которое сопровождалось массовой резней евреев).

Аудитория мероприятия - в основном молодые люди 18-25 лет. Всем желающим продают пиво по 40 гривен.

Экс-глава МВД Арсен Аваков уже отреагировал на концерт группы.

"Редкостные идиоты. Хайпуют на том, на чем нельзя хайповать. Сколько же дураков и безумцев!", - сказал Аваков "Стране".

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня же в Киеве перед началом марша националистов, приуроченного ко Дню защитника Украины, один из участников выкрикнул антисемитский лозунг: "За украинскую Украину без проклятых ж@дов и м@скалей".

Мы также писали, что летом администрация Лисичанска выложила на своем официальном аккаунте видео, на котором зигует мужчина в вышиванке со свастиками.