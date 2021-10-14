В Киеве перед началом марша националистов, приуроченного ко Дню защитника Украины, один из участников выкрикнул антисемтский лозунг.

Видео инцидента публикуют Телеграм-каналы, его разместил и канал "Политика Страны".

На кадрах возле автомобиля собралась группы людей в военной форме разных образцов. Мужчина, одетый в современную униформу ВСУ, произносит: "Смерть москалям проклятым!" А потом добавляет: "За украинскую Украину без проклятых ж@дов и м@скалей".

"Правильно!" - одобрительно поддерживают его другие участники марша.

На антисемитский выпад отреагировала Объединенная еврейская община Украины. В своем Телеграм-канале она призвала подписчиков помочь идентифицировать человека на видео. Также в общине заявили, что по поводу происшествия обратится с заявлением в полицию.

"Объединенная еврейская община Украины обратится в ГУНП г. Киева с заявлением о правонарушении по 161 статье УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам - Ред.), так как данное высказывание является проявлением антисемитизма. Также мы направим обращение в Министерство обороны", - сказано в записи.

"Страна" подробно рассказывала, как прошел в столице марш националистов.

Мы также не раз писали о подобных инцидентах на других шествиях националистов. Например, весной активист "Мовного патруля" зиганул на марше в честь дивизии СС "Галичина".