В пятницу, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах, который ранее подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом он сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

"Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!" - написал Зеленский.

"Ну теперь ждём заседаний СНБО, на которых будут "короновать" бизнесменов "олигархами"", - прокомментировал подписание закона Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, законопроект №5599 об олигархах Верховная Рада приняла во втором чтении 23 сентября, но со взаимоисключающими правками.

Также сообщалось, что Верховная Рада разблокировала для подписания спикером и президентом закон об олигархах, переголосовав взаимоисключающие поправки. И оставила только одну из них, по которой статус олигарха присваивается СНБО (как и хотели на Банковой).

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как собрали голоса под закон об олигархах.