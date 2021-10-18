На заседании фракции "Слуги народа" 18 октября принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Ранее Буймистер не поддерживала принятие антиолигархического закона и критиковала эту инициативу.

Еще летом, когда законопроект об олигархах принимали за основу, Людмила Буймистер была единственной во фракции "Слуги народа", кто проголосовал против. Учитывая, что до голосования Давид Арахамия пригрозил исключением из фракции тех, кто не поддержит этот закон, уже в то время пошли слухи, что Буймистер покинет ряды пропрезидентской фракции.

Ситуация повторилась в сентябре, когда Буймистер не дала свой голос и во время второго чтения законопроекта.

"Многие мои депутаты сейчас подходят и говорят, что госпожу Буймистер надо исключать из фракции за такую "красную позицию", - сказал Арахамия 23 сентября.

Депутат была вполне готова к такому исходу событий. В комментарии "Стране" она заявила, что ждет только, когда об исключении из фракции ей лично скажет президент.

А 4 октября на брифинге Александр Корниенко сказал, что исключение Буймистер - вопрос решенный.