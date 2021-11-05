Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах, который ранее разблокировал парламент. Теперь документ должен одобрить президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют изменения внесенные карточку законопроекта №5599 на сайте парламента.

Напомним, законопроект №5599 об олигархах Верховная Рада приняла во втором чтении 23 сентября. При этом он был принят с рядом правок, которые являются взаимоисключающими.

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков 4 октября, еще до своей отставки, на согласительном совете прямым текстом обвинил контролируемый "слугами" Комитет по нацбезопасности Рады в подлоге. По его словам, комитет передал спикеру на подпись сфальсифицированный текст закона об олигархах без проголосованных депутатами взаимоисключающих правок по определению статуса олигарха.

После отставки Разумков заявил, что подписывать закон об олигархах должен он, согласно решению Конституционного суда.

Два дня назад Верховная Рада разблокировала для подписания спикером и президентом закон об олигархах, переголосовав взаимоисключающие поправки. И оставила только одну из них, по которой статус олигарха присваивается СНБО (как и хотели на Банковой).

Кроме того, ранее "Страна" как собрали голоса под закон об олигархах. Также мы рассказывали, что написано в законопроекте.