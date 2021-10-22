В пятницу, 22 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил рекомендовать переголосовать ряд правок в законопроект об олигархах, который ранее был принят с взаимоисключающими поправками.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

Согласно статье 131 Регламента Верховной Рады Украины, можно переголосовывать исключительно неточности и несогласованности. Вопрос об устранении неточностей в принятом законе, согласно данной статье, вносится председателем Верховной Рады без предварительного включения в повестку дня.

Председатель парламента подает нардепам предложения, где изложена суть неточностей и формулировки уточнений. Председательствующий на заседании должен доложить суть вопроса, общее обсуждение не проводится. Затем депутаты должны голосовать по каждому предложению отдельно.

Предложения, внесенные председателем Верховной Рады Украины, не поддержанные большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады , считаются отклоненными. После завершения рассмотрения предложений председателя Верховной Рады Украины новое голосование о принятии закона в целом не проводится.

В случае принятия Верховной Радой хотя бы одного из предложений главный комитет с участием юридического и редакционного подразделений Аппарата Верховной Рады в течение трех дней готовит и подает на подпись уточненный текст закона.

В случае отклонения Верховной Радой всех предложений Председателя Верховной Рады Украины он обязан в тот же день подписать ранее поданный ему для подписи текст закона.

В решении оборонного Комитета указан рад таких неточностей. В частности:

В ч. 4 статьи 5 указано, что лицо, получившее сообщение о заседании СНБО о рассмотрении представления признание ее олигархом, или ознакомилась с ним на сайте СНБО, вправе подать в Аппарат СНБО в письменной форме объяснения и другие документы по этому не позднее чем за 5 рабочих дней до такого заседания. Эти объяснения могут быть заслушаны на заседании. Одновременно в ч.5 ст. 5 указано, что непредставление пояснений, неполучение сообщение о заседании, неявка на заседание даже по уважительным причинам, или отказ заслушать объяснения не является основанием для отложения или отмены рассмотрения представления о признании олигархом.

Комитет рекомендует изменить формулировку "могут быть заслушаны" на "заслушиваются" и письменные объяснения на устные .

Комитет рекомендует изменить формулировку "могут быть заслушаны" на "заслушиваются" и письменные объяснения на устные . Ст. 7 о правовых последствиях признания лица олигархом предлагают изложить в такой редакции: "Человеку, признанной такой, которая имеет значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархом) и включен й в реестр, запрещается ...".

Статья 9 также предлагается изложить иначе: "Решение об исключении лица, признанного такой, которая имеет значительную экономическую и политическую вес в общественной жизни (олигархом), из Реестра ...

Решение об исключении лица, признанного таковым, которое имеет значительную экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), из Реестра принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков, предусмотренных частью первой статьи 2 настоящего закона ... ". Здесь также предлагается установить исключения из списка СНБО на основании заявления, поданного олигархом и при наличии необходимых документов.

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Напомним, законопроект об олигархах Верховная Рада приняла во втором чтении 23 сентября. При этом он был принят с рядом правок, которые являются взаимоисключающими.

Также сообщалось, что согласно решению КСУ подписывать закон об олигархах должен народный депутат Дмитрий Разумков, который во время его принятия был председателем парламента. Однако сам Разумков не уверен, что ему позволят это сделать.