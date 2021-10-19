Верховная Рада в ходе заседания во вторник, 19 октября, отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения парламента относительно принятия закона об олигархах. Таким образом, парламент разблокировал его подписание председателем Рады и президентом Украины.

За принятие проекта постановления №5599-П об отмене результатов голосования за законопроект об олигархах проголосовали 67 депутатов. Остальные проекты постановлений: № 5599-П1, № 5599-П2, № 5599-П3, № 5599-П4, № 5599-П5, № 5599-П6, № 5599-П7, № 5599-П8, № 5599-П9, № 5599-П10, № 5599-П11 также не набрали необходимого количества голосов народных избранников.

Таким образом, председатель парламента имеет право подписать соответствующий закон и направить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. После получения законопроекта Зеленский должен в течение 15 дней подписать его или вернуть парламенту со своими предложениями.

Отметим, что закон об олигархах был принят с взаимоисключающими поправками. По одной из правок статус олигархов определяет СНБО, по второй - специальная парламентская комиссия с последующим утверждением решения через НАПК.

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков 4 октября, еще до своей отставки, на согласительном совете прямым текстом обвинил контролируемый "слугами" Комитет по нацбезопасности Рады в подлоге. По его словам, комитет передал спикеру на подпись сфальсифицированный текст закона об олигархах без проголосованных депутатами взаимоисключающих правок по определению статуса олигарха.

После отставки Разумков заявил, что подписывать закон об олигархах должен он, согласно решению Конституционного суда.

Однако Новый спикер Верховной Рады Стефанчук собирается подписать скандальный закон вопреки решению КСУ.