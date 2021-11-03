Верховная Рада разблокировала для подписания спикером и президентом закон об олигархах, переголосовав взаимоисключающие поправки. И оставила только одну из них, по которой статус олигарха присваивается СНБО (как и нужно было президенту). Свои голоса дали 252 нардепа.

"Интересно, что это решение было проведено исключительно благодаря голосам олигархических групп - "Довира" (Веревский) и "За будущее" (Коломойский). Голосов самих "слуг" не хватило бы. Такая вот она - "деолигархизация"", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Кроме того, Рада поручила спикеру Руслану Стефанчуку неотложно подписать законопроект.

Как проголосовали нардепы по фракциям:

Слуга народа

За - 219

Против - 0

Воздержались - 3

Оппозиционная платформа

За - 0

Против - 3

Воздержались - 19

Европейская солидарность

За - 0

Против - 0

Воздержались - 25

Батькивщина

За - 0

Против - 1

Воздержались - 17

Партия "За будущее"

За - 12

Против - 0

Воздержались - 2

Голос

За - 0

Против - 2

Воздержались - 14

Доверие

За - 15

Против - 0

Воздержались -2

Внефракционные

За - 6

Против - 1

Воздержались - 6

Напомним, законопроект об олигархах Верховная Рада приняла во втором чтении 23 сентября. При этом он был принят с рядом правок, которые являются взаимоисключающими.

Также сообщалось, что согласно решению КСУ подписывать закон об олигархах должен был народный депутат Дмитрий Разумков, который во время его принятия был председателем парламента. Однако сам Разумков не уверен, что ему позволят это сделать.