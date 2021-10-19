Во вторник, 19 октября, народного депутата Людмилу Буймистер, которая единственная среди "слуг народа" голосовала против закона об олигархах, исключили из фракции.

Соответствующее решение председатель верховной Рады Украины Руслан Стефанчук зачитал с трибуны парламента.

Стоит отметить, что несмотря на исключение из фракции, Буймистер не потеряет депутатский мандат, поскольку была выбрана не по партийному списку, а по мажоритарному округу (№223).

Напомним, летом Буймистер не поддержала законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах. При этом ранее глава фракции Давид Арахамия публично заявлял о возможном исключении тех "слуг", кто не поддержит законопроект. После этого Буймистер заявила о своей готовности выйти из фракции.

С тех пор начали ходить разговоры о ее возможном исключении. Как рассказала "Стране" сама народная избранница, она ожидала, что об исключении из фракции ей скажет лично президент Зеленский.

Также сообщалось, что 18 октября на заседании фракции "Слуги народа" народные депутаты решили инициировать исключение Людмилы Буймистер.