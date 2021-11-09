Пока готовится очередное заседание СНБО "Страна" решила последовать совету секретаря этого органа Алексея Данилова. Он, напомним, убегая сегодня от нашего журналиста, отказался комментировать заявление Авакова о том, как готовятся заседания СНБО.

Он сказал прислать ему вопросы в письменном виде. Что мы и делаем.

Вопросов у нас к Данилову получилось 10:

Сколько страниц в оперативной справке по введению санкций против нашего главреда и "Страны"? Есть ли вступившие в законную силу решения суда, подтверждающие обвинения, на основании которых введены санкции против нашего главреда и "Страны"? Какие органы и какие конкретные должностные лица и по чьему указанию пытаются блокировать сайты-зеркала "Страны" в Интернете, которые не упомянуты в санкционном указе? Сколько стоит попасть в санкционный список, не попасть либо быть исключенным из него? Производил ли СНБО расчеты – сколько будут стоить государству компенсации внесенным в списки и пострадавшим от этого людям после того, как Верховный Суд отменит тиражируемые с февраля санкции СНБО и в какой пропорции их будут распределять между Зеленским и членами СНБО после судебных решений по искам? Готовятся ли санкции против Зеленского и его оффшорных друзей за неуплату налогов, вывод капиталов из Украины, приобретение через прокладки элитной недвижимости за рубежом и схемы с предполагаемым отмыванием денег "Привата"? Когда будут введены санкции против руководства Офиса президента и других коррупционеров, зарабатывающих на "Великому крадівництві" и прочих мошеннических схемах гаранта? Ну, и немного личного: чем закончилась та замечательная история с перекрашенными в волков собаками? Где вы научились так быстро ходить, или дополнительная скорость включается при виде журналистов санкционных изданий? Где бы вы предпочли отбывать наказание за свою деятельность на посту секретаря СНБО?

Напомним, президент Зеленский срочно собирает СНБО на среду, 10 ноября. Встреча состоится в помещении Офиса президента. Последний раз заседание СНБО собиралось на в пятницу в апреле 2021 года.

Также мы сообщали, что глава Верховного суда рассказал, почему заблокировано рассмотрение исков о незаконности санкций СНБО.