"Страна" опросила депутатов парламента, они относятся к заявлениям экс-главы МВД Арсена Авакова по поводу того, что решения СНБО принимаются без каких-либо доказательств.

Депутат партии "Батькивщина" Вадим Ивченко считает, что санкции СНБО — это эмоциональные решения президента или пиарные решения его команды. "Только суд может устанавливать или вводить санкции на определённые каналы, СМИ и людей. Об этом говорила вся страна, но с точки пиара президенту это нужно, якобы он с кем-то борется, а на самом деле это не борьба, а просто пиар", - считает нардеп.

А вот депутат фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец задается вопросом, почему Аваков голосовал за введение санкций.

"Почему тогда он голосовал всегда за? Пускай высказывает принципиальную позицию и голосует против, если он не готов", - сообщил Мотовиловец.

Таким же вопросом задался и депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Его коллега по парламенту депутат партии "Голос" Роман Костенко считает, что Аваков сказал правильные слова в части того, что СНБО превратилось в трансляцию решений президента.

"Это бред. Не может решение СНБО приниматься, когда сидят все руководители, у нас такой штаб правоохранительных органов и принимать без доказательной базы. СНБО - это тот орган, который перед тем, как принимать какое-то решение, должен взять информацию от всех правоохранительных органов, от органов государственной власти - принять управленческое решение, принести и тогда каждый член должен принять решение для себя. А не так, что: "Давайте", это решение президента. Он (Аваков - Ред.) очень правильные слова сказал, что СНБО превратилось в трансляцию решений президента. Он сказал, чтобы все проголосовали - это очень неправильно", - заявил Костенко.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура:

"Авакову виднее, наверное, что и как принималось. Если бы я был участником принятия решений, а так я могу прокомментировать то, что в Верховной Раде происходит, а не в СНБО за закрытой дверью происходит", - ответил Качура.

Депутат группы "Доверие" Лариса Билозир считает, что Аваков говорит правду.

"Наверное, говорит правду. Что-то он знает. Если Аваков говорит, наверное, так и есть. Похоже на то. Это совсем ненормально, потому что не СНБО должно принимать решение кто олигарх, а кто нет, потому что все будет в ручном режиме происходить. Я думаю, нужно прислушаться к экс-министру", - откровенно заявила Билозир.

Депутат фракции "Слуга народа" Макс Бужанский сообщил, что и без слов Авакова очень критически относится к решениям СНБО, принимаемым таким образом.

"Я считаю, это не компетенция СНБО, не полномочия СНБО. Любые санкции в отношении украинских граждан незаконны и неправомерны, толко суды определяют, кто прав, а кто виноват. Все вопросы, которые будут оспорены в судах, все кто подал в суд, в том числе, и Игорь Гужва - ваш редактор. Он выиграет суд. Рано это будет или поздно. Это не соответствует нашему законодательству", - отметил Бужанский.

Депутат партии ОПЗЖ Виктор Чёрный рассказал, что их фракция знала о том, что решения СНБО принимаются с процедурными нарушениями.

"И фактически СНБО сегодня превратился в орган, который, как говорили раньше "опричники", принимающие решения нужные президента, чтобы он потом подписывал свой незаконный указ и устраивал то, что он устраивает сегодня в стране", - рассказал нардеп.

Его коллега по парламенту депутат партии "Батькивщина" Антон Яценко также считает, что вина человека должна быть доказана в суде.

"У нас не может СНБО подменять суд. Это орган, который должен в некоторых критических ситуациях решать государственные вопросы, например, срыв отопительного сезона, безопасность, а здесь должен быть законный механизм, если мы кого-то считаем контрабандистом, сепаратистом, кем угодно - это должно быть доказано в суде", - резюмировал Яценко.

Напомним, в первом интервью после отставки сказал, что решения о санкциях против украинских граждан Совет нацбезопасности и обороны принимает без какой-либо доказательной базы.

Ранее экс-спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, как СНБО принимает решения о санкциях: без обсуждения, без доказательств, не читая.

Также мы рассказывали, что Верховный суд принял к рассмотрению иск главреда "Страны" Игоря Гужвы о незаконности санкций СНБО.