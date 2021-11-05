В Верховный суд поступают иски об обжаловании санкций СНБО, один из которых подал главред "Страны" Игорь Гужва, однако их рассмотрение блокируются госорганами, которые не сертифицируют для суда оборудование, необходимое для рассмотрения дел под грифом "секретно".

Об этом рассказал глава Верховного суда Всеволод Князев в интервью для "Цензор.нет".

Князев объяснил, что иски об обжаловании решений СНБО по санкциям поступают и в первой инстанции их рассматривает Кассационный административный суд, где и находится сейчас большая часть исков об отмене санкций. При этом апелляционной инстанцией является Большая Палата ВС.

"Проблема в том, что Верховный суд не имеет технических условий для рассмотрения дел с тайными документами, а именно таковы дела по санкционным спискам. Поэтому эти дела затормозились на уровне первой инстанции", - объяснил глава ВС.

Для того, чтобы ВС мог рассматривать такие иски нужно соответствующее оборудование и сертификация. Однако нормативные документы и требования составлены так, что объективно их выполнить невозможно.

"Верховный Суд уже более года пытается добиться от соответствующих органов, занимающихся сертификацией такого оборудования и принятием соответствующих нормативных актов (речь идет об СБУ - Ред.), решения этой проблемы. Но пока нет никаких результатов.

И здесь мы должны решить: или мы нарушаем закон в части фиксации судебного разбирательства, потому что у нас нет техники, которая может фиксировать дела, часть доказательств в которых под грифом "секретно" или соответствующие органы власти принимают изменения в нормативные документы, упрощают этот вопрос – и мы сможем фиксировать той техникой, которая ныне есть", - рассказал Князев.

Напомним, 20 августа по результатам заседание СНБО были введены незаконные санкции против Игоря Гужвы и компаний-издателей "Страны".

Также сообщалось, что Верховный суд принял к рассмотрению иск главреда "Страны" о незаконности санкций СНБО.