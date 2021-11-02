Во вторник, 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности преступлений против журналистов, "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвала обеспечить безопасность работы журналистов в нашей стране. Кроме того, политсила призвала отменить санкции против трех заблокированных телеканалов, а также других попавших под санкции СМИ, включая наше издание.

Об этом говорится в заявлении полтсилы, обнародованной на сайте ОПЗЖ.

"Сегодня одним из самых острых вызовов для демократического развития Украины является подавление свободы слова. Граждане лишаются правдивой информации. Чиновники упиваются своей безнаказанностью, и количество злоупотреблений растет. Заблокирована возможность общественного диалога, углубляются линии раскола украинского общества.

Вопреки Конституции, без суда и следствия, по произволу бюрократических структур закрываются оппозиционные телеканалы, блокируется их выход в эфир, вводятся санкции против ведущих интернет СМИ и видеоблогеров. Журналисты и редакции независимых массмедиа подвергаются угрозам, незаконным проверкам и штрафам. Чиновники препятствуют работе журналистов-расследователей. Радикалы безнаказанно нападают на журналистов. За обстрел телеканала из гранатомета дают условные сроки, а большинство преступлений против работников СМИ остаются нераскрытыми", - говорится в заявлении, добавив, что "все это происходит при активном участии или явном попустительстве действующей власти".

ОПЗЖ выразила солидарность и поддержку всем украинским журналистам. Также политсила потребовала от властей обеспечить безопасность работы журналистов в Украине и расследовать преступления против представителей СМИ.

"Требуем прекращения санкционного террора власти против оппозиционных СМИ и видеоблогеров. Требуем отмены незаконных санкций, снятия запрета на работу телеканалов "112-Украина", "NewsOne", "ZIK", обеспечение полноценного эфирного вещания канала "Перший незалежний" и прекращения блокировок интернет - порталов "Страна.ua", "Шарий.net", - говорится в заявлении партии.

Напомним, ранее замглавреда "Страны" Крюкова о давлении властей на украинских журналистов.

Также мы сообщали, что Союз журналистов Украины проведет общественные слушания по защите прав работников СМИ.