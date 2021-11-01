Во вторник, 2 ноября 2021 года, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) организует ежегодные общественные слушания по защите прав журналистов, борьбы с безнаказанностью и физической агрессией в отношении работников СМИ.

Об этом сообщает сайт Национального союза журналистов Украины.

Ключевые спикеры заседаний – руководство НСЖУ, представители руководства МВД и Национальной полиции Украины, Офиса Генерального прокурора, адвокаты.

К участию в общественных слушаниях НСЖУ приглашены журналисты, представители международных организаций, партнерских общественных организаций, медиаэксперты и медиаюристы.

В ходе мероприятия будет обсуждаться уровень безопасности журналистов в Украине, актуальное состояние расследований резонансных дел, механизмы улучшения уровня физической безопасности журналистов Украины и шаги по снижению количества инцидентов.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что публичное обвинение ведущей телеканала "UA:Перший" Офиса президента в давлении на редакцию требует максимального внимания и дискуссии. По его словам, публичные позиции должны высказать руководители Общественного вещания, правление компании, и Нацсовет. При этом Томиленко признает, что приглашение гостей на политические ток-шоу являются результатом договоренности между редакцией и политсилами.

Также мы писали, что власти Украины продолжают политику цензурирования СМИ. После закрытия оппозиционных каналов и блокирования сайтов (в том числе и "Страны") через незаконные санкции СНБО, сотрудники Офиса президента стали вмешиваться в редакционную политику остальных медиа.