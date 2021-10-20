Власти Украины продолжают политику цензурирования СМИ. После закрытия оппозиционных каналов и блокированы сайтов (в том числе и "Страны") через незаконные санкции СНБО, сотрудники Офиса президента стали вмешиваться в редакционную политику остальных медиа.

Об этом открыто заявила Мирослава Барчук - ведущая политического ток-шоу "Зворотний відлік", которое выходит на телеканале "UA:Перший".

По ее словам, Офис президента контролирует присутствие гостей на эфирах и выдвигает ультиматумы редакции.

"Страна" разбиралась в подробностях очередного скандала с участием СМИ и представителей власти.

"Ставят условия и ультиматумы". О чем заявила Барчук

Ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на "UA:Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на редакцию.

На своей странице в Facebook она написала о том, что Офис президента Украины жестко контролирует присутствие тех или иных гостей в эфире телеканала "UA:Перший". В частности, по словам Барчук, народных депутатов от фракции "Слуга народа".

"Кандидаты на эфиры согласовываются с контактным лицом Михаила Подоляка (советник главы Офиса президента - Ред.) в ОП. Это не новость", - сообщила Барчук.

По ее словам, в минувший понедельник было выдвинуто требование, чтобы при обсуждении энергетической безопасности в эфире "Обратного отсчета" участвовали либо двое "слуг" (оба - не эксперты), либо ни одного. Канал решил не принимать ультиматумы и пригласил исключенную из рядов фракции Людмилу Буймистер.

Второй ультиматум касался такого требования: двое "слуг" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному нардепу Гео Леросу (тоже исключенного из фракции после конфликта с Ермаком).

"Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства и что это "несоблюдение журналистских стандартов". Но я здесь не о подлости. Я о первых колокольчиках. В частности об угрозе свободе слова и независимой журналистике в целом", - добавила журналистка.

О давлении на журналистов телеканала Барчук также заявила в в эфире программы от 18 октября. Запись этого фрагмента публиковал внефракционный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook.

"Слуги народа" в который раз отказались участвовать в эфире из-за моего присутствия.

Это очередное доказательство того, что "могучая власть" панически боится честной дискуссии и привыкла исключительно к "теплой ванне" на каналах олигархов.

Конечно, тому же Зеленскому приятнее отвечать на вопросы, которые он сам приготовил в Офисе президента, но это его приближает еще на один шаг ближе к помешанному диктатору, хотя это давно не секрет", - прокомментировал ситуацию Лерос.

"Не обслуживаем политиков". Что заявили на "Суспильном"

В редакции "Суспильного" претензию Барчук поддержали и заявили, что политическая сила (видимо, "Слуги народа") пытаются влиять на вещателя.

"Общественный вещатель работает исключительно в интересах всех граждан нашей страны и подотчетен только гражданскому обществу.

Редакционная политика Общественного вещателя в общем и общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" в частности, основывается исключительно на указанных принципах. Именно поэтому редакция ток-шоу регулярно (программа выходит по понедельникам) приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции.

Отсутствие в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября - это не решение редакции ток-шоу "Обратный отсчет", а решение представителей парламентской фракции. Депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.

Обращаем внимание, что редакционная политика Общественного вещателя формируется путем невмешательства власти, бизнеса, неправительственных и общественных организаций, гарантируется частью второй статьи 3 Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины". Редакция ток-шоу "Обратный отсчет" всегда самостоятельно выбирает темы и приглашает участников обсуждения в студии.

Поэтому считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", - говорится в публичном заявлении медиакомпании на официальном сайте.

Что ответил Зеленский и "слуги народа"

Владимир Зеленский прокомментировал скандал во время визита в Черкасскую область. Он назвал обвинения телеведущей Мирославы Барчук "хайпом".

"Я не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить - ок", - заявил Зеленский.

Он также сказал, что это странная ситуация, когда государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства.

Такая позиция вызывает вопросы, поскольку "Общественное телевидение", конечно, можно считать государственным, но это не означает, что это личная собственность президента. Оно содержится на средства налогоплательщиков, поэтому и должно выражать их интересы, а не обслуживать Зеленского и его партию.

Прокомментировали обвинение и в "Слуге народа". Там заявили, что открыты для всех СМИ. Официальное заявление озвучила спикер партии Юлия Палийчук.

"Мы первая партия, которая создала на базе своего офиса полноценный медиацентр, чтобы журналисты в комфортных и спокойных условиях могли освещать наши официальные мероприятия.

Мы показываем обществу даже наши внутренние события. Как, например, Большая фракция в Трускавце, где журналисты были приглашены на один ужин с депутатами, соревновались с ними в спортивных турнирах и могли задать им любые вопросы" - заявила Палийчук.

По ее словам, за последние полгода "слуги народа" посетили 792 студийных эфира на двадцати одном телеканале.

То есть, у "Слуг" все отрицают.

"Журналисты должны сами выбирать формат". Реакция НСЖУ

Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал ситуацию, заявив, что давление власти на редакционную политику СМИ является недопустимым.

"Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. При этом определяющим фактором является соблюдение профессиональных стандартов и интересы аудитории. Но то, что многие украинские политики отказывают журналистам по приглашения на эфиры - это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой (недемократической) партийной вертикали ...

Публичное обвинение Офиса президента в давлении, которое прозвучало от ведущей телеканала UA:Перший Мирославы Барчук, требует максимального публичного внимания и дискуссии. Власть должна отчитаться по поводу уважению прав журналистов и обеспечения свободы слова и предоставить четкие ответы, которые касаются высказанных известной журналисткой упреков. Честная публичная дискуссия всегда лучше игнорирования проблемы...

Публичную позицию должно высказать руководство Общественного вещания - и Правление, и Наблюдательный совет: осуществляется ли политическое влияние на общественное медиа? Реализуется ли в Украине стратегическая цель - построение независимого от власти эффективного общественного вещателя? И насколько успешно?

Но приглашение гостей на политические ток-шоу - это всегда предмет договоренностей между редакцией и политическими силами. Многие украинские политики, депутаты являются людьми несамостоятельными, делегируют принятие решений на свои публичные появления, участие в телеэфирах партийным штабам и пресс-офисам. Поэтому стоит нам всем бороться и за свободу слова, и за демократию в украинской власти", - написал Сергей Томиленко в своем Facebook.

Чем важен инцидент с "Суспильным"

"UA:Суспільне мовлення" - это бывшая государственная, а сейчас общественная телерадиокомпания. "Суспильним" стал "Первый национальный" телеканал (ранее УТ-1) в 2017 году.

Телеканал содержится на деньги украинских налогоплательщиков и получает из бюджета более миллиарда гривен в год. Правление "Супильного" регулярно заявляет, что этих средств недостаточно для работы.

При этом в бюджете на 2022 год им запланировали выделить 1,8 млрд грн. При этом в рейтингах телеканал не поднимается выше 20-30 позиции.

Руководит "Суспильным" наблюдательный совет, в котором очень много людей, связанных с грантовыми организациями, получающими деньги на Западе.

Поэтому "Общественное ТВ" может ощущать себя относительно независимо в Украине, даже получая миллиардные вливания из бюджета. Причем это финансирование западные дипломаты прямо требовали не урезать и не останавливать.

Стоит отметить, что конфликт вещателя со "слугами" и Офисом президента возник в момент, когда Запад ведет медийную атаку на Зеленского и засвечивает его офшоры.

Что, впрочем, не отменяет факта жесткого партийного диктата в "Слуге народа", где превратили депутатов в "говорящих голов" Офиса президента. И откровенно давят на СМИ, требуя одних звать на эфиры, а других нет.

Потенциально конфликт вокруг "Общественного телевидения" может иметь для Зеленского не самые приятные последствия. Как уже писалось выше, западные посольства плотно опекают этот телеканал, а потому вряд ли не обратят внимание на эту ситуацию (в отличие от внесудебных расправ СНБО над другими медиа, которые посольства демонстративно не замечают, а то и прямо поддерживают).

Именно поэтому, вероятно, Зеленский и "слуги" начали оперативно оправдываться, хотя, допустим, санкции против "Страны" Зеленский вообще не комментировал.

При этом очевидно, что глобальные проблемы со свободой слова начались не сейчас, а именно с санкций СНБО, по которым беспредельно закрылись телеканалы и блокируются сайты (включая "Страну"). Причем санкции эти многие работники других СМИ горячо поддержали. Тем самым укрепив у Зе-команды ощущение вседозволенности. И теперь власть действует по беспределу уже в отношении всех медиа.