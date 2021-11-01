Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил центральные телеканалы, в частности канал "Украина 24", в "прямом шантажном давлении". В свою очередь в набсовете "Медиа Группы Украина", в которую входит "Украина 24", считают, что "шантажом и угрозами занимается те, кто бойкотирует прессу".

На высказывания Подоляка ответил член наблюдательного совета "Медиа Группы Украины" Дмитрий Белянский. Так, в заявлении говорится, что телеканал "Украина 24", как и другие активы "Медиа Группы Украина", ведут независимую редакционную политику в интересах общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики.

"Мы вынуждены напомнить Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам", - говорится в заявлении Белянского, опубликованом на странице в социальных сетях "Медиа-группы Украина".

Кроме этого, он добавил, что редакционная политика канала формируется исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики, а акционер Ринат Ахметов не вмешивается в редакционный процесс.

"Обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке непроходимых политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого Президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность. Они становятся проходными или непроходимыми точно не в результате действий канала", - говорится в заявлении.

Ранее мы писали о том, что 2 февраля 2021 года без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК".

Также сообщалось, что 20 августа власти заблокировали работу двух онлайн-медиа – изданий "Страна" и "Шарий.net".