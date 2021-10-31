В субботу, 30 октября, во время съёмок спецпроекта "Здесь наша земля" в Сумах на журналистов телеканала "НАШ" напали несколько десятков радикалов. Активисты применяли физическую силу к журналистам и операторам, требуя закончить прямой эфир.

"Страна" пообщалась с пострадавшей командой "НАШ" и узнала подробности инцидента в Сумах.

По словам журналиста Алексея Пальчунова, в тот день в Сумах на съёмках спецпроекта "Наша земля" команда работала на разных локациях - в городе и области.

Его коллега Максим Герасименко уточнил, что в начале съёмок утром им не мешали работать. Однако в этот же день в Сумах похоронили убитого участника "Правого сектора" Александра Иванину.

"На похороны съехались участники "Правого сектора". По информации местных жителей и полиции, после поминок они завернули к нам. Начали приходить с флагами и с криками "Слава Украине! Героям Слава!". Эти "магические заклинания" подействовали на полицию, которая отвечает за силовые истории", - объясняет Герасименко.

Впрочем, как уточнил журналист, местных силовиков на тот момент было мало, а полиция диалога лишь требовала от представителей СМИ не провоцировать конфликт.

"К сожалению, той полиции, которая могла защитить нас, было недостаточно. Были парни и в гражданском - пытались поговорить с активистами. Но их было немного - вся площадь возле сцены была занята ребятами из "Правого сектора", их было сто человек точно", - говорит Герасименко "Стране".

В итоге за время съёмок на команду телеканала "НАШ" радикалы нападали несколько раз.

"Около 15:30–16:00 на сцене в центре города появилось около ста людей в камуфляжной форме с красно-чёрными флагами. Там были мои коллеги - Максим Герасименко и Анна Осипенко. Радикалы пришли буквально со всех сторон, начали щимить, ломать технику и экран. Есть подозрение, что эти люди пришли с похорон Иванины", - рассказал "Стране" журналист канала "НАШ" Алексей Пальчунов.

В то же время, по словам его коллеги Герасименко, активисты выставили съёмочной группе условие - дали пять минут, чтобы закончить трансляцию. Однако проводить эфир по разрешению городской власти команда канала "НАШ" могла до 18:00.

Больше всех в столкновении с радикалами пострадал оператор: у него пытались отобрать камеру и избили его ногами, повалив на землю.

"Человек сто окружило нашу съёмочную группу. Начались претензии, агрессия и давление. Почему-то больше всего они кидались на оператора - он продолжал их все время снимать, пятясь назад. В какой-то момент радикалы повалили его на землю, побили ногами и поломали технику", - говорит "Стране" Алексей Пальчунов.

Журналисты канала "НАШ" сообщили "Стране", что радикалы пытались вырывать у них микрофоны, оттесняли команду к городскому фонтану и требовали перестать снимать. В итоге журналист Герасименко получил удар по лицу.

"Сначала напали на оператора, я побежал к нему. Все это время полиция диалога говорила нам перестать снимать и не провоцировать радикалов. Я проигнорировал эти милейшие просьбы, за что мне и прилетело в лицо", - утверждает Герасименко.

После чего радикалы напали на журналиста Пальчунова и его оператора.

"Я в это время был на другой локации, приехал на место происшествия буквально через 10-15 минут. Пошёл с оператором ближе к сцене без опознавательных знаков. Но активисты начали задавать вопросы, откуда мы. Требовали предоставить удостоверение, я отказался. Тогда человек 30 начало идти на меня, в попытках толкнуть и ударить, а оператору на шею вылили кофе и перерезали кабель", - рассказывает Пальчунов.

По словам журналиста, в это время полиция диалога запрещала журналисту снимать происходящее и опять-таки призывала не провоцировать радикалов.

"В итоге полицейские взяли нас в кольцо и отвели в безопасное место", - добавил Пальчунов.

Спустя 15 минут после потасовки активисты "Правого сектора" организованно покинули территорию, где напали на журналистов канала "НАШ". В основном это были приезжие из других регионов радикалы, а не местные, говорит Пальчунов.

В результате стычки с радикалами у Максима Герасименко разбита губа, а оператор получил ушибы.

Журналисты подали заявление в полицию. Момент нападения заснят на видео, так что доказательств вины радикалов достаточно, считают работники канала "НАШ".

"На данный момент задержанных нет. Побои мы сняли, все зафиксировано. Дальше - работа юристов и полиции", - резюмировал Максим Герасименко.

Напомним, в феврале на журналиста телеканала "Наш" напали националисты прямо под отделением полиции.

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