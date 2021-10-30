В субботу, 30 октября, в городе Суммы на площади напали на съемочную группу телеканала "НАШ".

Об этом сообщает телеведущий Макс Назаров в своем Телеграм-канале.

На кадрах можно увидеть, как съемочную группу оттесняют с площади.

По словам журналиста, на его оператора вылили кофе. Впрочем, в ситуацию вмешались правоохранители, чтобы не допустить физического насилия.

Ранее мы писали о том, что в Киеве под суд пойдет житель Днепра, который избил журналиста телеканала "Наш" Алексея Пальчунова под Шевченковским районным управлением полиции. Мужчине грозит пять лет тюрьмы.

Согласно следствию, инцидент произошел 4 февраля текущего года. Мужчина два раза ударил журналиста кулаком по лицу и отобрал микрофон.

Кроме этого, недавно Национальный совет ТВ сообщил, что намерен через суд попытаться аннулировать лицензию каналу "НАШ" из-за высказываний экс-нардепа Петра Симоненко и о гражданском противостоянии на Донбассе.

Ранее "Страна" подробно рассказывала почему Нацсовет хочет закрыть телеканал "Наш".