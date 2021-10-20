Украинская прокуратура Крыма направила в суд обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, которому инкриминируют часть 2 статьи 110 УК - посягательство на территориальную целостность, сопряженное с разжиганием национальной вражды. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Как выяснила "Страна", речь идет об известном журналисте Владимире Скачко.

Об этом сообщается в Фейсбуке прокуратуры АР Крым и Севастополя.

Как утверждают в прокуратуре, досудебное расследование установило, что обвиняемый "по заказу руководителя интернет-ресурса "РИА Новости-Украина", который, в свою очередь, получал заказы от представителей РФ, за вознаграждение писал пропагандистские статьи антиукраинского характера. Согласно выводам судебно-лингвистических семантико-текстуальных экспертиз, публикации содержат высказывания об изменении границ Украины в форме призывов, лозунгов и агитации с целью соединения с Россией. А Крым в тексте статей рассматривается как субъект Российской Федерации".



Кроме этого, прокуратура обвиняет Скачко в том, что он выступал в СМИ с тезисами о "разжигании вражды и недоверии между жителями разных регионов Украины".

Владимир Скачко, который сейчас находится на пределами Украины, прокомментировал "Стране" обвинения.

"Они обвинили меня по статье 110 часть 2 "Посягательство на территориальную целостность и нерушимость границ Украины" ещё в марте 2019 года. Долго пытались собрать какие-то доказательства, что-то там накопали. Без слез это читать невозможно. Никаких доказательств нет и быть не может. Даже по той простой причине, что я бы никогда не призывал к нарушению территориальной целостности Украины, так как это нарушает уголовное законодательство. А я законопослушный гражданин, журналист. Я 33 года в политической журналистике. Я такие вещи секу на подкожном уровне", - заявил Скачко.

По его словам, если на суд не будет оказано давление, то дело рассыпется.

"Но им было важно запугать остальных журналистов, арестовав меня, и создать некую видимость группы под управлением Кирилла Вышинского, который якобы свил гнездо в Украине и оттуда ей вредил (Кирилл Вышинский - главред "РИА Новости-Украина", который в 2018 году был арестован и затем передан России по обмену в сентябре 2019 года - Ред.). Это тоже неправда. Любой договор о сотрудничестве — это не найм на пропагандистскую работу. Это документ, регулирующий трудовые отношения между работодателем и работником. А это выдали, как организацию некой преступной группировки. Вот этот бред и будут доказывать", - сказал "Стране" Владимир Скачко.

И добавил, что его работа не касается его личных взглядов.

"Я старой формации журналист, стараюсь минимизировать личные взгляды в своих текстах. Я не люблю, когда в моей стране захватывают власть путём переворота, когда устраивают правовой и политический беспредел, когда к власти приходят полудурки, которым метлу на улице поручить нельзя, потому что они ею какую-то гадость учинят. Это я писал, пишу и буду писать", - говорит Скачко.

Как писала "Страна", в марте 2019 года домой к Скачко пришла с обысками СБУ.

Вскоре после этого Служба безопасности объявила журналиста в розыск. А в ответ его адвокаты подали в ЕСПЧ жалобу на необоснованное уголовное преследование в Украине.