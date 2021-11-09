Журналист сообщил о проблемах с доступом к Патреону. Фото: pxhere.com

В Киеве интернет-провайдер заблокировал международную краудфандинговую платформу Patreon. Это произошло из-за того, что СНБО ввел 4 месяца назад санкции против ресурса "Donbass insider" из "ДНР", а у него есть аккаунт на Patreon.

Об этом сообщил журналист Сергей Болотников на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не мог зайти на платформу уже несколько дней. Позже он выяснил, что провайдер заблокировал ресурс из-за наличия на нем аккаунта "Donbass insider". При этом аккаунт работать не перестал. А вот пользователи украинского провайдера зайти на Patreon теперь не могут. 

При этом, по словам Болотникова, в указе о санкциях страница указана с ошибкой - "donbass inder".

"Провайдер вдруг очнулся через 4 месяца и решил выполнить требования. А как это сделать? Правильно - завалить весь Патреон", - написал Болотников.

Отметим, что Patreon помогает авторам творческих произведений (видео, фото, изображений, музыки) распространять свои работы по платной подписке. 

Украинский интернет-провайдер заблокировал международную платформу Patreon из-за санкций СНБО

Напомним, ранее мы рассказывали, что СНБО допустил ошибки при введении санкций против 107 воров в законе.

Также мы сообщали, что экс-спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что СНБО принимает решения о санкциях без обсуждения, без доказательств и не читая.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.