В Киеве интернет-провайдер заблокировал международную краудфандинговую платформу Patreon. Это произошло из-за того, что СНБО ввел 4 месяца назад санкции против ресурса "Donbass insider" из "ДНР", а у него есть аккаунт на Patreon.

Об этом сообщил журналист Сергей Болотников на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не мог зайти на платформу уже несколько дней. Позже он выяснил, что провайдер заблокировал ресурс из-за наличия на нем аккаунта "Donbass insider". При этом аккаунт работать не перестал. А вот пользователи украинского провайдера зайти на Patreon теперь не могут.

При этом, по словам Болотникова, в указе о санкциях страница указана с ошибкой - "donbass inder".

"Провайдер вдруг очнулся через 4 месяца и решил выполнить требования. А как это сделать? Правильно - завалить весь Патреон", - написал Болотников.

Отметим, что Patreon помогает авторам творческих произведений (видео, фото, изображений, музыки) распространять свои работы по платной подписке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что СНБО допустил ошибки при введении санкций против 107 воров в законе.

Также мы сообщали, что экс-спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал, что СНБО принимает решения о санкциях без обсуждения, без доказательств и не читая.